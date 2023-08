Tunisie : les réserves en eau des barrages baissent de 20,3 %

Les réserves en eau des barrages en Tunisie ont baissé de 20,3 % (-176,949 m3), à 694,276 millions de mètres cubes (m3), à la date du 24 août 2023, par rapport à une moyenne des 3 dernières années de 871,224 millions de m3, à la même date, indique l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). (Illustration: Barrage El-Aroussa).

Cette baisse est due à plusieurs facteurs, et surtout à la baisse de la pluviométrie causée par le changement climatique. Par ailleurs, et malgré trois années successives de sécheresse, les Tunisiens ont mis du temps pour changer leurs habitudes de consommation et instaurer une politique d’économie d’eau. Il y a aussi le gros problème de déperdition de la ressource, en raison du phénomène naturel de l’évaporation, mais aussi de la vétusté des équipements de stockage et de distribution.

L’agriculture très affectée

La mise en place tardive de mesures protectrices de la ressource, par l’interdiction temporaire de certains usages de l’eau (irrigation agricole, lavage de voitures, arrosage des jardins publics, etc.) et l’imposition d’un système de rationnement à court terme pour faire face à la pénurie d’eau, a certes permis d’économiser près de 100 000 m3 par jour, mais cela reste insuffisant, d’autant que la production agricole, qui représente 80% de la consommation, s’est beaucoup ressentie d’une telle mesure. Pour preuve : la rareté des fruits et légumes s’est traduite par la forte hausse de leurs prix ces derniers mois.

D’après les indicateurs sur la situation hydraulique publiés par l’Observatoire, à la date d’hier, la répartition de ce stock entre les principaux barrages montre que les quantités d’eau les plus importantes sont collectées dans celui de Sidi Salem, soit 198,857 millions de m3, avec un taux de remplissage de 34%, ensuite dans ceux de Sejnane (65,102 millions de m3, 49%), de Sidi Saad (34,459 millions de m3, 26%) et de Bouhertma (24,492 millions de m3, 22%).

Le reste des réserves en eau est réparti entre les barrages de Mellègue (14,825 millions de m3), Joumine (13,667 millions de m3), Bir Mcherga (10,655 millions de m3), Siliana (6,487 millions de m3), El Haouareb (1,115 million de m3) et d’El Hma (0,002 million de m3).

A la date du 10 août 2023, le taux de remplissage des barrages avait atteint globalement 36,6%.

Durant la saison actuelle, les apports globaux des barrages sont de l’ordre de 690,876 millions de m3, par rapport à une moyenne de la période de 1 804,629 millions de m3, soit une baisse de -1 113,753 million de m3.

Le total des utilisations des eaux des barrages, durant la journée du 24 août courant, est de 2,950 millions de m3, provenant essentiellement, des barrages du nord avec une quantité de 2,927 millions de m3, et les reste est réparti entre les barrages du centre (0,014 million de m3) et du Cap-bon (0,005 million de m3) Enfin, jusqu’à ce jour, le total de l’approvisionnement en eau du lac Ichkeul (Bizerte) durant la saison actuelle s’élève à 2,209 millions de m3 contre un total de 0,569 million de m3 durant la saison précédente à la même date.

I. B. (avec Tap).