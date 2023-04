La sécheresse aggrave la crise en Tunisie

Le risque de troubles augmente en Tunisie au milieu d’une quatrième année sèche, d’une mauvaise récolte céréalière, d’une économie faible et de probables réductions des subventions alimentaires.

Par Simon Speakman Cordall

La Tunisie a introduit le rationnement de l’eau alors que le pays subit sa quatrième année de grave sécheresse.

La société nationale de distribution d’eau, la Sonede, a déjà commencé à couper l’eau courante chaque nuit entre 21h et 4h du matin. Le ministère de l’Agriculture a désormais interdit l’utilisation de l’eau pour l’irrigation, l’arrosage des espaces verts et autres lieux publics, et pour laver les voitures.

«J’ai subi des coupures d’eau du jour au lendemain ces deux ou trois dernières semaines. C’est alarmant. Cela montre que nous avons vraiment une crise de l’eau en Tunisie. C’est difficile de rester sans eau ne serait-ce que deux heures», a déclaré Haythem Hazel, professeur d’anglais dans la capitale, Tunis.

Les barrages à 30% de leur capacité

Les barrages à travers le pays seraient à environ 30% de leur capacité. Les niveaux de celui de Sidi Salem, qui dessert le nord du pays, y compris Tunis, ne sont qu’à environ 16%.

La Tunisie a toujours fortement compté sur la captation des eaux de surface pour son approvisionnement, ce qui la rend particulièrement vulnérable à la baisse de la pluviométrie due à la crise climatique. Au cours des quatre dernières années, la région méditerranéenne a connu des étés torrides, des hivers doux et relativement peu de pluie.

On estime que les températures à travers la Tunisie augmenteront jusqu’à 3,8 °C (6,8 °F) d’ici 2050, tandis que les précipitations diminueront d’au moins 4% au cours de la même période.

Un réseau de canalisations vieillissantes aggrave le problème. Selon les travailleurs du projet du Fonds mondial pour la nature (WWF) à Tunis, les fuites représentent la perte d’environ 30% de l’eau du pays avant qu’elle n’atteigne un robinet.

«Une grande partie de l’infrastructure est très ancienne, datant des années 1950, et elle n’a pas vraiment été entretenue depuis la révolution [de 2011]»,a déclaré Imen Rais, responsable du programme d’eau douce du WWF.

La mauvaise application des réglementations d’urbanisme depuis la révolution a également affecté à la fois la disponibilité et la qualité de l’eau. Les logements non autorisés et le manque d’infrastructures dans les quartiers les plus pauvres ont entraîné le siphonage des eaux souterraines par des puits creusés illégalement et les eaux usées s’écoulant directement dans le réseau d’approvisionnement en eau.

«La situation est aussi mauvaise que nous l’avions prévu. Cela a été prédit dès les années 1970, mais nous n’avons jamais vraiment vu d’action. Les choses se sont détériorées après la révolution, où les gouvernements successifs ont tout promis mais n’ont rien fait», a déclaré Jamel Jrijer, directeur du WWF Afrique du Nord.

Une sécheresse désastreuse

Alors que les pénuries d’eau affecteront directement les ménages, l’interdiction de l’irrigation pour les agriculteurs, qui représentent environ 75% de la consommation d’eau de la Tunisie, sera particulièrement grave.

La sécheresse s’avérera «désastreuse», a déclaré à Reuters un responsable du Syndicat national des agriculteurs (Synagri), Mohamed Rjaibia, la semaine dernière, lors de l’annonce du rationnement. La récolte céréalière de cette année ne devrait déjà représenter qu’un tiers de celle de l’année dernière, à 200 000-250 000 tonnes contre 750 000 tonnes en 2022. Le secteur agricole contribue à environ 10% du PIB annuel du pays.

Le gouvernement envisage de creuser des puits, de dessaler l’eau de mer et de recycler les eaux usées, mais il y a peu de chances d’échapper au pic de la crise avant l’été.

La Tunisie est déjà sous le choc d’une économie faible, d’un chômage élevé et de la hausse du coût de la vie, et l’on craint que les coupures d’eau n’attisent davantage les troubles sociaux. En février, des manifestants sont descendus dans la rue après que le président Kaïs Saïed a accusé des migrants sans papiers de complot visant à diluer l’identité arabe de la Tunisie. Les commentaires ont été largement considérés comme une tentative de Saïed de détourner l’attention des difficultés économiques du pays.

Le gouvernement négocie toujours un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international (FMI), qui devrait inclure la réduction du système de subventions bien établi du pays, qui gère les prix des produits de base des ménages, tels que le café, le pain et les céréales.

Traduit de l’anglais.

Source : The Guardian.