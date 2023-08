Tunisie : baisse du déficit commercial du secteur industriel

Le déficit commercial di secteur industriel s’est réduit à 1 985,3 millions de dinars (MDT) au cours des sept premiers mois de 2023 contre 5 769,4 MDT au cours de la même période en 2022, indique dans une note l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Cette amélioration est principalement portée par la hausse des exportations (+15,1%) s’élevant à 33 081,2 MDT, alors que les importations industrielles ont progressé à un rythme plus lent (1,6%), atteignant 35 066,6 MDT.

Les exportations ont progressé dans des secteurs tels que le textile et l’habillement (+20,5%), les industries agroalimentaires (+20,4%) et les industries mécaniques et électriques (+19,4%). En revanche, les exportations des industries chimiques ont chuté de 4,6%.

Le secteur agroalimentaire a enregistré, à fin juillet, la plus forte valeur des importations avec 2 442,6 milliards de dinars, soit une hausse de 15,9% par rapport à la même période en 2022.

Il en est de même pour le secteur du textile-habillement et des industries mécaniques et électriques dont les importations ont enregistré des hausses respectives de 6,2% (à 842,1 MDT) et de 4,4% (à 17 881,5 MDT).

Les importations des industries chimiques ont baissé de 11,2% à 5 227,2 MDT.