Rapport de l’Observatoire Raqabah sur la crise du pain en Tunisie

L’Observatoire Raqabah a publié récemment un rapport intitulé : «Crise du pain et de la semoule : crise réelle ou complot ?», par allusion à l’explication complotiste que le président Kaïs Saïed donne de cette crise causée essentiellement par des problèmes structurels et conjoncturels.

Le rapport met en lumière les facteurs conjoncturels et structurels contribuant à l’aggravation de la crise d’approvisionnement en ces denrées essentielles subventionnées par l’Etat tunisien (à hauteur de plus de 3 milliards de dinars chaque année).

Le rapport s’appuie sur des données provenant d’une multitude de sources officielles, incluant les statistiques de l’Office des céréales, du ministère des Finances,

du ministère du Commerce et de l’Observatoire national de l’agriculture. Il incorpore également les conclusions issues des audits internes menés au sein de l’Office des céréales, les directives émanant du Conseil de la concurrence, ainsi que les rapports publiés par diverses autres instances officielles.

Ce document propose une analyse exhaustive du cadre juridique et réglementaire régissant le secteur de la boulangerie et des minoteries. Il formule ensuite des recommandations pour une réforme efficace et pertinente de ce cadre. Il présente également une étude détaillée des mécanismes de détournement et des produits subventionnés, et propose des solutions pragmatiques visant à endiguer ces pratiques néfastes qui saignent les finances publiques et aggravent la crise.

La problématique de la compensation des produits de base est également abordée, avec

des propositions pratiques pour une meilleure gestion.

Une copie de ce rapport est parvenue à la présidence de la république, à la présidence du gouvernement ainsi qu’au ministère du Commerce, précise l’Observatoire Raqabah, ajoutant que la publication de la version en langue arabe du rapport a suscité un vif intérêt, et ses conclusions et recommandations ont été largement relayées par les médias.

Le but, en publiant ce rapport, est d’apporter une lumière nécessaire à l’opinion publique, qui est assaillie depuis plusieurs semaines par des analyses simplistes, des discours populistes, des théories du complot, et de la manipulation politique.

Lire le rapport en français.