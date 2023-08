Oscars 2024 : « Les Filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania représentera la Tunisie

Le film « Les Filles d’Olfa » (Four Daughters) de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania a été choisi pour représenter la Tunisie aux Oscars de 2024.

C’est ce qu’ont annoncé le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) ainsi que Kaouther Ben Hania elle-même et qui a exprimé sa fierté dans un post publié sur Facebook ce jeudi 31 août 2023, en précisant que son film a été choisi dans deux catégories : « Oscar du meilleur film international » et « Oscar du meilleur documentaire ».

Ce 5e long-métrage de la cinéaste tunisienne qui raconte l’histoire d’Olfa, une mère qui a perdu deux de ses filles à cause de la radicalisation islamique, a reçu de nombreux prix, le dernier en date remonte à juillet denier au Brussels international Film Festival ou encore au Munich Film Festival en Allemagne.

Y. N.