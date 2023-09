Sahbi Atig de nouveau hospitalisé, annonce son épouse

Le dirigeant du parti islamiste Ennahdha Sahbi Atig a été transféré de la prison à l’hôpital, où il a été admis suite à la dégradation de son état, annonce son épouse.

Dans un post publié, ce vendredi 1er septembre 2023, sur son compte Facebook Zeineb Mraihi a précisé que son époux avait été transporté à l’hôpital mercredi dernier avant de retourner en prison, mais que son état de santé s’est à nouveau dégradé, ce qui a poussé l’administration pénitentiaire à le transférer de nouveau, ce jour, à l’hôpital.

Depuis son arrestation en mai dernier, Sahbi Atig a été transféré à plusieurs reprises à l’hôpital après la dégradation de son état de santé à cause d’une grève de la faim qu’il a entamé pour dénoncer sa mise en détention et qu’il a fini par suspendre, en réponse aux appels de sa famille, de dirigeants Ennahdha et ceux du Front du salut national.

Y. N.