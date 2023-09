La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur s’est imposée à l’aube de ce 1er septembre 2023, en 3 sets face à la joueuse tchèque Linda Noskova, au 2e tour de l’US Open.

Il a fallu plus de 2 heures pour que la Tunisienne classée 5e mondiale puisse remporter la partie contre la Tchèque, et ce en trois sets (7-6, 4-6 et 6-3).

Au prochain tour, Ons Jabeur affrontera la joueuse tchèque Marie Bouzková

