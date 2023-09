Des startups tunisiennes vont bénéficier du projet Stand Up !

Quatre startups tunisiennes, Ligne 13 de Fahd Hannachi et Asma Ladjimi, Artwo de Sarra Bouchareb et Ahmed Malek, Lami Mode de Lamia Hamrouni et HakiwWear de Mohamed Kharrat, vont bénéficier du soutien du projet Stand Up !.

Les quatre startups ont été sélectionnées par le Centre technique du textile (Cettex), partenaire d’Action Textile Durable pour la mise en réseau et le développement d’entreprises d’économie circulaire en Méditerranée, projet Stand Up ! Elles vont bénéficier d’un accompagnement technique dans le processus de protection de leur propriété intellectuelle, de leurs marques et modèles, et pour le dépôt de brevets.

Le projet Stand Up !, financé par l’Union européenne, vise à renforcer les entreprises d’économie circulaire évolutives, reproductibles et inclusives en Méditerranée en développant un écosystème de soutien aux entreprises, d’innovation et de transfert de technologie et de création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes.