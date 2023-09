Élection au titre de membre du CIO : Mehrez Boussayene parmi les 8 candidats proposés

Le Comité national olympique tunisien a annoncé, ce vendredi 8 septembre 2023, que la Commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a décidé de proposer le président du CNOT, Mehrez Boussayene parmi huit nouveaux candidats à l’élection au titre de membre du CIO à la 141e session du CIO, qui se réunira à Mumbai en Inde du 15 au 17 octobre prochain.

Les candidats ont fait l’objet d’un examen minutieux de la commission d’ Éthique du CIO, présidée par Ban Kee Moon, laquelle a procédé à des vérifications quant à leur intégrité.

Le Président Bach a déclaré : « Ces candidats apportent une valeur ajoutée au travail du CIO en raison de leur expérience et de leur expertise diversifiée dans différents domaines. Ils ont tous en commun l’amour du sport et une foi inébranlable dans les valeurs olympiques et ce que représente le CIO. »

Il est à signaler que M. Mehrez Boussayene sera le 2ème tunisien membre du CIO après Feu Mohamed Mzali et que cette candidature est la seule proposée par la Commission Exécutive du CIO au titre de représentant d’ un Comité Olympique National.

Ce qui n’est pas sans témoigner de la reconnaissance envers le CNOT pour son élogieux bilan et son rayonnement National et International durant les dernières années.