Mehdi Ben Gharbia sera-t-il poursuivi pour le meurtre de Rahma Lahmar ?  

Depuis son arrestation le 16 octobre 2021, Mehdi Ben Gharbia est incarcéré à la prison de Messaadine, à Sousse, dans une affaire de corruption. Mais il ne semble pas au bout de ses peines, puisqu’il est sur le coup d’une accusation de… meurtre.

L’affaire concerne le meurtre de la jeune fille Rahma Lahmar sur la route entre Tunis et La Marsa, au niveau de Aïn Zaghouan, le 25 septembre 2020. Et le nom de l’homme d’affaires, ancien ministre, ancien député et ancien président du Club sportif bizertin, avait été cité à l’époque par certains agitateurs sur les réseaux sociaux comme un possible suspect. Le scénario imaginé par ces derniers est des plus délirants et peu de gens lui ont donné foi. D’autant que l’annonce de l’arrestation d’un suspect qui serait passé aux aveux a apporté un démenti à ces rumeurs.

Aussi le retour de cette affaire sur les devants de l’actualité a-t-il beaucoup surpris ceux et celles qui ont connu Mehdi Ben Gharbia, d’autant qu’au moment des faits, le Bizertin venait de vivre un drame : le suicide de son épouse, lui laissant un enfant en bas âge.

En réaction aux rumeurs d’accusation de Ben Gharbia du meurtre de Rahma Rahma, largement relayées hier soir sur les réseaux sociaux, deux de ses avocats, Ahmed Souab et Ahmed Seddik ont indiqué à IFM qu’ils n’ont encore aucune confirmation à ce sujet. Le dossier est examiné par la chambre d’accusation et on en saura un peu plus aujourd’hui, vendredi 8 septembre 2023, ont-ils affirmé.

