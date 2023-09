Tunisie : hausse des revenus touristiques et des envois de fonds de l’étranger

Les recettes du secteur touristique et les transferts effectués par les Tunisiens expatriés (TRE) couvrent 164% du service de la dette extérieure, selon les données provisoires publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Au 31 août, les recettes touristiques ont atteint 5.165,5 millions de dinars (MDT) contre 3.508 MDT à la même période de l’année précédente, enregistrant une hausse notable de 1.656,7 MDT.

Les transferts effectués par les expatriés tunisiens sont également en augmentation de près de 248,9 MDT, passant de 4.871,2 MDT à fin août 2022 à 5.121,1 MDT à fin août 2023.

L’institut émetteur a souligné que les recettes touristiques et les transferts des TRE (10.285 MDT) ont contribué à couvrir le service cumulé de la dette extérieure dont la valeur est estimée à 6.289,5 MDT.

En revanche, le service de la dette extérieure a enregistré une hausse de près de 503,1 MDT, et l’amélioration des indicateurs du secteur extérieur a permis d’une manière générale d’accroître les réserves en devises, atteignant, au 6 septembre 2023, 116 jours d’importation contre 113 jours à la même date de l’année précédente, soit 26.291,4 MDT.

La monnaie locale s’est appréciée par rapport au dollar de 3,4% sachant que le taux de change d’un dollar est actuellement estimé à 3,12 DT.

Plusieurs facteurs, dont la maîtrise du déficit budgétaire et de la balance des paiements, d’une part, et l’amélioration des recettes touristiques et des transferts des expatriés, d’autre part, ont conduit à l’amélioration du secteur extérieur tunisien, écrit la Banque centrale.