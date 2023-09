Mission d’affaires tunisienne aux Etats-Unis

Conect International organise du 9 au 17 septembre 2023 une mission d’affaires multidisciplinaire aux Etats-Unis, avec la participation d’une quinzaine d’entreprises tunisiennes.

L’événement, organisé en partenariat avec la Chambre de commerce américaine en Tunisie (AmCham Tunisia), vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays et explorer les opportunités pour accroître les échanges commerciaux.

Les chefs d’entreprise participants visiteront E+ 2023, le plus important événement sur les énergies propres en Amérique du Nord. Ce sera la deuxième visite après une première organisée par la Conect Sfax en septembre 2022. Une visite au Pack Expo Las Vegas, le salon de l’emballage, est également au programme.

Une réunion d’affaires sera organisée à Washington, en partenariat avec l’ambassade de Tunisie aux Etats-Unis et l’Arab American Chamber of Commerce (AACC). Elle réunira des représentants d’entreprises tunisiennes et américaines évoluant dans des secteurs économiques d’intérêt commun.