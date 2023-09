Ralentissement des transferts financiers vers la Tunisie

Les transferts financiers vers la Tunisie ont atteint, à fin juin, 5,8 milliards de dinars, en baisse sensible par rapport aux 11,6 milliards enregistrés à la même période de l’année précédente, et aux 19,1 milliards pour l’ensemble de 2022 indique la Banque centrale de Tunisie (BCT). On ne va tout de même pas s’en féliciter !

Le président de la république Kaïs Saïed avait effectué, vendredi 8 septembre 2023, une visite inopinée au siège de la BCT, soulignant la nécessité urgente d’une surveillance et d’un contrôle accrus des flux financiers vers la Tunisie, estimant qu’un partie de cet argent va alimenter, souvent via des associations, les caisses de certains partis politiques, reprochant à la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) de ne pas exercer un contrôle strict sur cet argent sale. Cette accusation, on l’entend souvent sur les réseaux sociaux, mais on attend toujours qu’elle soit étayée par des dossiers judiciaires en bonne et due forme, lesquels se font sérieusement attendre.

Par ailleurs, les données de la BCT font état d’une hausse de la valeur des transactions courantes qui s’est élevée à 44,1 milliards de dinars au premier semestre 2023.

Ces transactions consistent principalement en échanges commerciaux, en revenus touristiques et en envois de fonds des expatriés. Cela représente une augmentation significative de 5,2 milliards de dinars, soit 11,8%, par rapport aux 38,9 milliards enregistrés au cours de la même période en 2022.

Cette situation a contribué à la réduction du déficit de la balance des paiements, qui n’a pas dépassé 1,8% du produit intérieur brut (PIB) à fin juillet 2023, selon les dernières données révélées par le conseil d’administration de la BCT tenu le 7 septembre.