Tunisie : la LTDH dénonce la « dérive présidentialiste»

Dans un communiqué publié dimanche 10 septembre 2023, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) déplore «la dégradation de la situation générale sur le plan national à différents niveaux».

La Ligue impute cette dégradation à «l’accélération de la dérive du pouvoir présidentialiste qui détruit les fondements de la démocratie et de l’Etat de droit et accélère la cadence de la limitation des libertés et des atteintes aux droits», illustrés selon elle par «la multiplication des poursuites contre les activistes politiques et les opposants civils dans des affaires dénuées des plus élémentaires conditions d’une justice équitable».

La Ligue a aussi dénoncé les poursuites judiciaires et les arrestations ciblant les journalistes pour avoir simplement exercé leur mission d’information, ainsi que «les pressions sur les tribunes médiatiques pour les soumettre et les faire taire par tous les moyens».

Ces évolutions surviennent, selon elle, dans un contexte d’«aggravation des difficultés des citoyennes et des citoyens suite à la crise économique aiguë qui a atteint des niveaux inédits avec l’escalade des prix, les pénuries des produits vitaux et la dégradation des services publics : l’eau, l’électricité, la santé et le transport», souligne la Ligue, qui pointe aussi «l’absence de toute politique claire et rationnelle pour trouver des solutions à ces problèmes et la persistance du pouvoir à se dérober à ses responsabilités en se défaussant sur de chimériques complots fomentés par des opposants».

I. B.