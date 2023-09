L’industrie vinicole tunisienne durement frappée par la sécheresse

L’été extrêmement chaud en Tunisie a frappé la petite industrie vinicole tunisienne, endommageant ou détruisant les raisins et laissant les agriculteurs et les vignerons craindre pour leur avenir alors que le changement climatique apporte un temps plus chaud et plus sec en Afrique du Nord.

Les estimations sur l’ampleur de la baisse de la production de vin varient, d’une baisse d’environ 20% selon Kilani Belhaj du ministère de l’Agriculture, à une réduction de 40 à 50% selon le président du Syndicat des producteurs de vignobles, Salim Chaouch.

Les viticulteurs de France et d’ailleurs dans le sud de l’Europe ont également mis en garde contre une baisse de la production de vin cette année en raison de la chaleur.

L’agriculteur Wajdi Graya a déclaré que sa propre production avait chuté de deux à trois cinquièmes cette année après des températures élevées en juillet entre 38 et 48 degrés Celsius, la chaleur réduisant les niveaux de sucre dans ses raisins.

«Le changement climatique a eu un impact à la fois sur la quantité et la qualité de la production, avec un impact considérable sur le secteur. Nous avons retardé la récolte pour atteindre des niveaux de sucre acceptables dans les raisins, mais cela affectera inévitablement la qualité», a-t-il déclaré.

Dans l’Antiquité, la Tunisie était un important producteur de vin sous les empires carthaginois et romain et la production à l’échelle commerciale a repris sous le colonialisme français, même si elle n’est pas devenue un exportateur important.

Cependant, les supermarchés tunisiens proposent une large sélection de vins produits localement, la plupart provenant des collines fertiles du nord, près de la base de la péninsule du Cap Bon.

Les raisins sont cueillis tôt le matin et acheminés vers une installation de transformation moderne à Takelsa, dans le centre-est de la Tunisie, pour être transformés en vin.

«Cette année, les agriculteurs souffrent. Certains n’ont pas pu récolter de grappes de raisin. Tout ce qui n’était pas irrigué n’a rien donné et même si les cultures arrosées se sont un peu mieux comportées, la plupart des agriculteurs ont été gravement touchés», a déclaré Graya.

Au sein de la société Coteaux Takelsa, qui produit du vin à partir des raisins cultivés par Graya et environ 160 autres agriculteurs, le directeur Hammadi Brik a déclaré qu’il était en train de rééchelonner les dettes des agriculteurs et de modifier les spécifications des raisins pour les aider à gérer leur situation. «Les agriculteurs se sont plaints et nous avons tenu compte de cette saison», a-t-il déclaré.

