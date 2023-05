Tunisie : la sécheresse augmente la pression financière sur l’Etat

Alors que les pluies se sont faites rares, les agriculteurs tunisiens ont dû récolter tôt leurs graines pour en sauver une partie comme alimentation animale, augmentant ainsi les coûts pour un État qui a du mal à importer du blé pour approvisionner des boulangeries à court de farine.

Par Jihed Abidellaoui

Dans sa ferme aux environs de Tunis, Hasan Chetoui se tenait debout, serrant des gerbes de blé sèches, les épis vides, après avoir réussi à sauver seulement 20 hectares des 150 qu’il avait plantés.

«Les autorités ne m’ont pas fourni d’eau. Que pouvons-nous faire? Les récoltes serviront juste au fourrage», a-t-il déploré, affirmant que la sécheresse actuelle était pire que toutes celles qu’il avait connues auparavant.

Trois ans sans pluie suffisantes sont probablement le résultat du changement climatique, qui, selon la Banque mondiale, rendra la Tunisie plus chaude et plus sèche. La sécheresse a vidé les réservoirs, fait craqueler les sols et conduit au rationnement de l’eau.

Finances publiques sous tension

Alors que Chetoui et d’autres agriculteurs tunisiens sont désespérés par les pertes financières auxquelles ils sont confrontés cette année, les finances publiques tendues en souffriront également. Le ministère de l’Agriculture a déclaré la semaine dernière que la récolte de céréales ne dépasserait pas 250 000 tonnes cette année.

La récolte de l’an dernier était de 750 000 tonnes et la Tunisie doit cette année importer 95% de ses céréales, a indiqué le ministère de l’Agriculture. La récolte moyenne de céréales au cours de la dernière décennie a été de 1,5 million de tonnes, contre une consommation de 3,4 millions de tonnes.

La hausse des coûts d’importation survient alors que le gouvernement fait face à une crise de la balance des paiements et cherche des milliards de dollars d’aide budgétaire auprès du Fonds monétaire international (FMI) et des donateurs bilatéraux, les pourparlers semblant au point mort pour l’instant.

Les boulangeries manquent quant à elles de farine et ont dû rationner le pain ces derniers jours. De longues files d’attente sont visibles devant certaines boulangeries et d’autres ont fermé leurs portes. Des pénuries d’autres biens importés ou subventionnés ont périodiquement été enregistrées tout au long de cette année.

«Il y a une crise du pain. Chaque jour, si vous voulez acheter du pain pour le travail ou pour votre maison, vous devez faire la queue», a déclaré Ammar Barhoumi, attendant devant une boulangerie à Ariana, non loin de la ferme de Chetoui.

Le boulanger, Ismail Bouabdelli, a déclaré qu’il s’était rendu dans quatre minoteries à la recherche de farine, ajoutant qu’il en a si peu qu’il devrait fermer temporairement.

Restrictions financières

Contrarié par des restrictions financières, le gouvernement a peu de choix, bien qu’il ait tenté d’aider les agriculteurs à faire face à des coûts plus élevés en augmentant son prix d’achat à 140 dinars contre 130 dinars pour 100 kilogrammes de blé.

L’année dernière, la Banque mondiale a accordé à la Tunisie 130 millions de dollars pour l’aider à importer du blé à des prix mondiaux gonflés depuis la guerre en Ukraine. Les minoteries de l’État vendent la farine aux boulangeries qui proposent du pain à des prix subventionnés.

De nombreux Tunisiens se souviennent encore avec effroi des émeutes du pain meurtrières de 1983-84 – un événement que les gouvernements successifs ont évoqué pour éviter d’augmenter les prix pour les gens ordinaires, aggravant ainsi les problèmes des finances publiques.

Non loin du palais présidentiel de Carthage, une ancienne ville qui était autrefois un important fournisseur de blé à travers la Méditerranée, les graines ont été récoltées deux mois plus tôt, les épis verts étant prématurément devenus jaunes.

Le président Kaïs Saïed, qui s’est attribué tous des pouvoirs en 2021 et a imputé les problèmes économiques de la Tunisie à la corruption des administrations précédentes, a annoncé la fin des pénuries de pain. Mais il n’a pas abordé les problèmes plus larges d’approvisionnement et de financement, attribuant la responsabilité de ces pénuries à des «réseaux criminels».

Traduit de l’anglais.

Source : Reuters.