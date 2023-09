Tourisme : Habib Glenza rêve de relancer le marché polonais en Tunisie 

Habib Glenza, spécialiste du tourisme et des voyages, vient de créer une agence de voyages, Kartago Travel SP Z OO, à Lodz, en Pologne, où il réside actuellement.

Par Imed Bahri

«Il ne s’agit pas de tour opérateur (TO) mais plutôt d’une agence qui collabore avec un grand TO spécialiste des voyages sur le Maroc à prix très compétitifs», explique-il à Kapitalis, ajoutant qu’il est en pourparler avec des investisseurs polonais pour changer l’agence de voyages en TO, ce qui demande beaucoup d’argent pour assurer un fonds de garantie sans compter les moyens pour réserver des sièges des avions charters et des lignes régulières.

«J’espère que ces pourparlers finiront d’ici la fin 2023 pour bien nous préparer à la prochaine saison touristique 2024. Mes associés et moi avons l’intention de travailler sur la Tunisie, étant donné que je connais parfaitement le secteur touristique tunisien», explique Glenza, qui vient de louer un centre d’appel pour atteindre les clients potentiels: sociétés, institutions, personnes privées, etc. «Je vends des séjours, des excursions et des circuits en ligne. Les documents de voyages sont envoyés par e-mail ou SMS après règlement des montants de la commande. Et ça marche bien», assure-t-il.

La Tunisie après le Maroc

Pour le moment, Kartago travaille sur le Maroc en raison des conditions très favorables que les opérateurs du tourisme marocain accordent aux agences polonaises. L’année 2023 sera d’ailleurs celle de tous les records pour nos voisins maghrébins. En effet, les responsables du tourisme marocain s’attendent à l’arrivée de 26 millions de visiteurs non-résidents (à comparer avec les 9 millions de touristes espérés par la Tunisie cette année !)

Habib Glenza a créé sa première agence de voyages TO avec plusieurs investisseurs polonais, Kartagina Tours SP Z OO à Lodz où il a terminé ses études supérieures en blanchisserie. C’était en 1992, à peine deux ans après la révolution polonaise de 1989. Et elle était l’unique agence spécialiste en Pologne en séjour, excursions et circuits en Tunisie, avec pour réceptif tunisien Tourafric SA.

«Malheureusement, l’absence de ligne régulière entre Varsovie et Tunis ou Monastir a obligé le TO à mettre la clé sous le paillasson après deux années d’activité intenses, en parcourant deux fois la Pologne, de ville en ville, de village en village, pour remettre aux gens des dossiers complets sur le tourisme tunisien, parce que les Polonais ne connaissaient pas la Tunisie et encore moins ses sites touristiques», raconte Glenza, qui se console en affirmant que ses efforts n’ont pas été vains, puisqu’ils ont servi plus tard aux agences qui ont proposé des séjours en Tunisie. «Nous avons certainement accusé de grosses pertes financières mais c’est le tourisme tunisien qui a profité de nos efforts», dit Glenza, en regrettant, toutefois, l’absence d’aide de la part des responsables tunisiens à qui il avait adressé des demandes afin qu’ils apportent une solution au problème du transport aérien Varsovie-Tunis et Varsovie-Monastir.

Les occasions ratées

Par la suite, Glenza a travaillé plus de 25 ans avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), au service du secteur du pressing et de la blanchisserie.

Il a aussi collaboré avec le ministère de la Formation professionnelle pour contribuer à la mise à niveau de cet important secteur pour le tourisme tunisien, même si l’absence de formation de base et d’ouvriers qualifiés ne lui ont pas permis d’atteindre l’objectif fixé, c’est l’une des raisons qui l’ont poussé à quitter la Tunisie, en 2011, pour regagner la Pologne, un pays qu’il connaît assez bien et où il pouvait enfin réaliser ses projets. Mais avant de partir pour Lotz, il avait obtenu un agrément du ministère du Commerce tunisien à titre de conseiller à l’exportation qui lui a servi plus tard dans son travail lorsqu’il a créé, en 2014, Kartago Distribution SP Z OO, une société de distribution de produits agroalimentaires, inscrite sur le site international EspaceAgro depuis cette date. Il a exporté plusieurs produits polonais vers plusieurs pays de l’Union européenne (UE), mais il n’a ni exporté ni importé des produits tunisiens, en dépit des articles incitatifs qu’il a publié sur Kapitalissurlepotentiel inexploité du marché polonais

«De 2011 à 2023, j’ai assisté à trois forums conjointement organisés par le Cepex et la Chambre nationale polonaise de commerce. Ils se sont terminés par un fiasco en raison de l’absence d’hommes d’affaires polonais qui ne sont plus intéressés par le bla-bla-bla, mais par les propositions concrètes. Or, les hommes d’affaires tunisiens étaient venus en Pologne pour faire du tourisme aux frais de la princesse», se souvient Glenza, amer.