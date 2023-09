Jelloul Ben Hamida est décédé jeudi 14 septembre 2023 des suites d’une longue maladie. Il sera inhumé à Montpellier (France). Et la cérémonie civile aura lieu mercredi 20 septembre 2023, à 15h30, au crématorium de Grammont.

Jelloul Ben Hamida a été durant de longues années un des membres actifs et dirigeant de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR, ex-UTIT) et un militant exigeant sur les valeurs et les principes qui guidaient l’engagement de cette association dans sa vie politique.

Il a été, notamment dans les années 80 à 2000, celui qui a impulsé les nombreuses actions et initiatives qui ont conduit à la constitution des sections dans le sud de la France et notamment à Nîmes et Marseille.

Il a également joué un rôle important dans la dynamique des Marches contre le racisme et en particulier lors de l’accueil de la 3e Marche à Marseille en 1985.

De même est-il connu pour son combat pour les libertés et la démocratie en Tunisie et au Maghreb.

Adhérent au Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) et ce jusqu’à la veille de la Révolution de la liberté et de la dignité en Tunisie, il a participé à la création du Forum social maghrébin et a été très actif dans l’organisation du 1er Forum social maghrébin à El Jadida au Maroc en 2008.

De plus, chacun sait la position de Jelloul au sujet de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au combat du peuple palestinien.

Jelloul Ben Hamida a été aussi et surtout un homme, intransigeant certes, mais un homme généreux, disponible et plein de vie, qualités que lui reconnaissent tous ceux et celles qui l’ont connu.

Certes nos chemins s’étaient séparés il y a de cela quelques années mais cela n’occulte en rien le respect que nous portons à notre ami et camarade et à ses multiples engagements tant associatifs, syndicaux que politiques. Et pour cela nous lui rendons hommage.

La FTCR, ses militant.e.s, ses ancien.e.s militant.e.s, lui expriment tout leur respect à la mémoire de Jelloul et ses plus sincères condoléances à sa fille Sophie et ses petits-enfants, toute sa famille, ses proches et ami.e.s.

La FTCR, Paris le 14 Septembre 2023