Von der Leyen : «Nous déciderons qui arrive en Europe et non les trafiquants»

Lors de sa visite aujourd’hui, dimanche 17 septembre 2023, dans l’île italienne de Lampedusa, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a présenté le plan d’action de l’Union européenne (UE) en 10 points pour aider l’Italie à faire face aux flux de migrants illégaux.

Ce plan prévoit :

* 1) le soutien concret à l’Italie à travers Frontex, l’agence pour l’asile, et d’autres entités, pour faire face à la crise en accueillant, enregistrant et identifiant les migrants arrivant sur l’île;

* 2) l’intensification des efforts de l’UE pour transférer les migrants de Lampedusa vers d’autres destinations, exhortant les pays membres à activer le mécanisme de solidarité volontaire pour les accueillir;

* 3) le soutien aux structures de Frontex pour les rapatriements et l’intensification, à cet effet, des relations avec les pays d’origine;

* 4) l’augmentation des actions de lutte contre les trafiquants également à travers le renforcement de la législation et une plus grande collaboration avec les pays d’origine et de transit;

* 5) l’intensification de la surveillance aérienne et navale via Frontex mais aussi l’évaluation de la possibilité, comme le demande l’Italie, de nouvelles missions navales de type Sophia;

* 6) les actions concrètes contre la logistique des trafiquants, c’est-à-dire en veillant à ce que les bateaux utilisés pour le trafic d’êtres humains soient saisis et détruits;

* 7) le personnel de l’Agence européenne pour l’asile travaillera aidera les autorités italiennes à accélérer l’examen des demandes présentées par les migrants en rejetant celles qui ne sont pas fondées et en renvoyant ceux qui les ont présentées dans leur pays d’origine.

* 8) offrir des alternatives valables aux routes illégales à travers le renforcement des couloirs humanitaires, «la mesure la plus efficace pour contrer les mensonges des trafiquants et briser le cercle vicieux» qui s’est créé, a souligné von der Leyen;

* 9) renforcer la collaboration avec les agences des Nations Unies (HCR et OIM) pour garantir la protection des migrants même lors des retours assistés.

* 10) arriver au plus vite avec la Tunisie, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord signé en juillet dernier, à la définition de nouveaux projets de lutte contre le trafic illégal de migrants et arriver ainsi au déblocage des fonds mis à disposition de l’UE.

Rendant hommage à «l’incroyable solidarité» du peuple de Lampedusa, Von der Leyen a déclaré qu’«en ces jours dramatiques, la communauté locale a fait tout son possible pour soutenir les hommes, les femmes et les enfants arrivés sur cette île. Une solidarité incroyable qui fait vraiment chaud au cœur.» La présidente de l’exécutif européen a ensuite rappelé que «toutes les personnes impliquées sont prises dans une situation qu’elles n’ont pas créée. Les migrants sont attirés par des trafiquants impitoyables et beaucoup arrivent ici à Lampedusa simplement en raison de sa situation géographique.» «Ceci, a-t-elle encore dit, place Lampedusa sous une pression énorme, créant une situation difficile pour sa population. Nous sommes ici pour offrir une réponse coordonnée.»

A la fin de sa visite à Lampedusa effectuée avec le Premier ministre Giorgio Meloni, Von der Leyen a lancé : «L’immigration clandestine est un défi européen qui nécessite une réponse européenne» ; ajoutant : «C’est nous qui déciderons qui arrive en Europe et non les trafiquants».

I. B. (avec agences).