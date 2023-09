Solidaires avec Amel Chahed, des Ong dénoncent des transgressions à la Télévision tunisienne

Les organisations soussignées suivent avec beaucoup d’inquiétude ce qui se passe au sein de la Télévision Tunisienne concernant la grave déviation de la ligne éditoriale et la mainmise de la direction sur la rédaction, outre la propagande en faveur du pouvoir, notamment la désinformation concernant les vrais sujets qui préoccupent l’opinion publique.

Elles dénoncent également l’exclusion par la présidente de l’institution des voix libres et critiques, ainsi que le maintien d’un programme présenté par celle-ci, en violation flagrante du principe de séparation entre l’administration et la rédaction, comme s’il n’y avait pas d’autres compétences dans l’institution capables de produire et d’animer.

Aussi, le Syndicat national des journalistes tunisiens a tenu, le 8 septembre 2023, une conférence de presse qui a abordé, entre autres sujets, les violations au sein de la télévision tunisienne, notamment ce dont a fait l’objet la journaliste AMEL CHAHED, harcelée par la présidente de l’institution en réponse à la plainte qu’elle a déposée contre elle conjointement avec le Syndicat National des Journalistes, concernant sa gestion de l’argent public.

Le 19/09/2023 AMEL CHAHED est convoquée devant le conseil de discipline.

Ainsi, une lettre officielle a été adressée à la Présidence du Gouvernement, en tant qu’autorité de contrôle légalement habilitée à examiner la situation du Conseil de Discipline et la gestion de cette institution publique, mais les avocats mandatés ont constaté que les correspondances qui lui sont adressées ne sont pas examinées.

Les organisations et associations soussignées :

Considèrent que la persistance de la situation au vu du silence du gouvernement en tant qu’autorité de tutelle constitue une complicité et la preuve d’une volonté de transformer l’institution médiatique publique en un organe de propagande du pouvoir. Ce qui est un feu vert pour faire taire les voix libres et critiques.

Expriment leur solidarité inconditionnelle avec la journaliste AMEL CHAHED, qui fait l’objet de représailles pour ses précédentes plaintes et prises de position

Exigent que les lanceurs d’alerte soient protégés conformément à la loi de 2017 sur la protection des lanceurs d’alerte en matière de corruption.

Qu’elles seront représentées via les avocats désignés lors du conseil de discipline prévu pour se tenir le 19/09/2023.

Appellent tous les journalistes, militants des droits de l’homme et tout citoyen impliqué dans la lutte pour les libertés, à considérer ce qui se passe avec AMEL CHAHED comme un tournant dans la lutte pour la liberté des médias, et à être présents en grand nombre le jour de la réunion du Conseil disciplinaire pour dénoncer ce qui se passe.

Premiers signataires :

Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives – FTCR

CRLDHT

GENERATIONS SOLIDAIRES

ZEMBRA ECHO

ATFD

LTDH

