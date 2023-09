«L’énergie solaire pour la production de l’hydrogène vert en Tunisie» est le thème phare d’un projet qui s’insère dans le cadre du programme de l’Initiative pour l’exportation de l’énergie en Tunisie «Energy solutions – made in Germany» sous l’égide du ministère fédéral allemand de l’Economie et de la Protection du climat (BMWK).

A l’initiative de la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK Tunisie) en coopération avec Renewables Academy (Renac) AG, 8 entreprises allemandes du secteur se sont rendues en Tunisie dans le cadre d’un voyage d’affaires du 18 au 22 septembre 2023 à Tunis avec un programme riche et varié ayant pour objectif d’établir des contacts visant à d’éventuelles collaborations tuniso-allemandes.

L’occasion fut donnée aux participants de mieux connaître les produits les plus pointus et les prestations les plus innovatrices dans ce domaine et ce à travers une conférence d’experts qui a eu lieu le mardi 19 septembre, donnant ainsi la parole aux PME allemandes de même qu’aux acteurs majeurs du secteur de l’énergie en Tunisie, tels que le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines (Miem), mais également la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) et la Chambre syndicale des intégrateurs en photovoltaïque (CSPV) afin de se présenter, d’échanger et de débattre avec un public de professionnels tunisiens.

La conférence a débuté par des allocutions de Jörn Bousselmi, directeur général de l’AHK Tunisie, de Samuel Germain, chef adjoint de la coopération à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie et d’Abdelhamid Khalfallah, directeur de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. Cette conférence a été animée par Abdelkarim Ghezal.

Abdelhamid Khalfallah et Dhouha Hammou, cheffe de division à la direction centrale Stratégie et Planification (DCSP) de la Steg, ont présenté une intervention lors du premier panel autour de l’énergie solaire en Tunisie au cours de laquelle ils ont présenté le cadre général et les perspectives de développement de l’énergie solaire et de l’hydrogène vert en Tunisie. Ali Kanzari, président de la CSPV, a présenté de son côté l’état de lieu et les perspectives de développement de l’énergie solaire et du CSP, entre autres pour la production d’hydrogène vert en Tunisie.

Le deuxième panel a été dédié aux participants de la délégation allemande afin de présenter leurs entreprises telles que Abo Wind AG, AMA technology GmbH, Axitec Energy GmbH & CO KG, Ayad –Engineering GmbH, Diwan International Engineering GmbH, H2Sunbelt, Ingenieurbüro Hasso Hofmann et TSK Flagsol Engineering GmbH.

La parole a été donnée par la suite à Lucas Sens, Université Technique de Hambourg, à Chiheb Bouden, professeur à l’Enit et à Sven Schuppener, coordinateur de projet H2-Uppp, à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), avant de finir sur une session de questions-réponses entre les experts et les participants.

La conférence s’est clôturée avec un Get Together entre les intervenants, les sociétés allemandes et le public de professionnels tunisiens, leur permettant ainsi d’échanger un peu plus et de manière plus ciblée. Afin de permettre à la délégation allemande de profiter encore plus des échanges avec les partenaires tunisiens concernant leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine de l’énergie solaire et CSP pour la production d’hydrogène vert en Tunisie, plus que 40 réunions B2B individuelles sont programmées entre le 20 et le 22 septembre lors de ce voyage de délégation visant à nouer de nouveaux liens dans les relations tuniso-allemandes dans ce secteur.

Des pistes de collaboration vont être identifiées à l’issue des visites auprès des entreprises tunisiennes renforçant ainsi la devise que l’engagement, la compétence et la confiance sont la base d’un partenariat tuniso-allemand réussi, y compris dans le secteur des énergies renouvelables.

Depuis 1979 l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 1000 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant de l’économie allemande en Tunisie.

Les entreprises à participation allemande assurent plus de 90.000 postes d’emplois directs et des centaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie.

L’AHK Tunisie fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 150 sites dans 93 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le ministère allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK) en coordination avec l’Association des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK).

Communiqué.