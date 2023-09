Pour que le partenariat Afrique-Tunisie-Europe devienne une réalité

L’investissement triangulaire entre l’Europe, la Tunisie et l’Afrique est d’une grande importance, a déclaré le président du Conseil d’affaires Tunisie-Afrique (Tunisia-Africa Business Council, TABC), Anis Jaziri.

Intervenant lors d’une table-ronde tenue jeudi 21 septembre 2023, à Tunis, tenue dans le cadre du Fita 2023, Jaziri a mis l’accent sur les mécanismes susceptibles d’aider la Tunisie à devenir une porte d’entrée vers l’Europe et le marché africain et a mis l’accent sur l’importance de concrétiser le concept de durabilité économique.

L’événement était organisé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie et de plusieurs entreprises tunisiennes ayant des investissements en Europe.

Il est également nécessaire de créer des opportunités d’investissement et de stimuler le commerce triangulaire, a déclaré Jaziri, ajoutant que l’Europe reste le principal partenaire commercial de la Tunisie. Plusieurs entreprises européennes opèrent dans notre pays, d’où la nécessité d’une action continue pour garantir leur stabilité et leur accès au continent africain aux côtés des entreprises tunisiennes.

A cet égard, Jaziri a souligné l’importance de l’adhésion de la Tunisie à l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) afin de favoriser les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Afrique. C’est une opportunité pour les entreprises européennes basées dans notre pays de bénéficier des avantages liés à cet accord, notamment dans le cadre d’un partenariat triangulaire.

L’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, a souligné, de son côté, l’importance d’une vision claire pour soutenir ces investissements triangulaires, rappelant le soutien de l’UE à toute coopération régionale et continentale, d’autant plus que la Tunisie a adhéré aux accords du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) et de la Zleca, d’où la nécessité d’élargir l’accord tuniso-africain au marché commun européen.

L’UE a fortement soutenu le commerce et la coopération interrégionaux et continentaux, tant au Maghreb qu’en Afrique, a ajouté M. Cornaro, en saluant le dynamisme de la diplomatie économique tunisienne, en partenariat avec les secteurs public et privé, ainsi que ses perspectives prometteuses pour exploiter les opportunités d’investissement dans les marchés communs.

Pour sa part, Richard Jones, directeur de la Berd pour le financement et le développement des PME en Méditerranée méridionale et orientale, a déclaré que la banque souhaitait promouvoir le commerce tripartite et soutenir les initiatives qui favorisent une telle dynamique grâce à un soutien technique et financier innovant.

La table-ronde s’est tenue en marge de la 6e Conférence sur le financement des investissements et du commerce en Afrique (Fita 2023), organisé les 20 et 21 septembre sous le thème «L’Afrique au milieu d’une crise mondiale et le rôle du secteur privé dans une transformation économique durable et inclusive».

Elle a permis d’explorer les opportunités et les défis de la coopération économique tripartite dans un contexte géopolitique en constante évolution.

Les discussions ont porté sur plusieurs questions, notamment les moyens d’accroître les échanges commerciaux et d’encourager les investissements entre l’UE, la Tunisie et l’Afrique.

La stratégie et les initiatives mises en œuvre par les parties prenantes, notamment l’UE et la Berd, pour stimuler la croissance économique et le développement durable ont également occupé le centre des débats.

Avec Tap.