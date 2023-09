Tunisie : Dorra Bouzid tire sa révérence

La journaliste, militante et critique d’art, Dorra Bouzid est décédée, ce dimanche 24 septembre 2023, à l’âge de 90 ans.

Pharmacienne de son état, femme indépendante aux multiples talents Dorra Bouzid, doyenne des journalistes tunisiennes était également connue pour son engagement et son militantisme pour la cause féminine.

Dorra Bouzid a notamment fondé le premier magazine féminin et féministe, arabo-africain, « Fayza » et a collaboré avec de nombreux journaux tunisiens et étrangers.

Artiste dans l’âme, elle a notamment créé « la Soirée des écoles de danse » au Festival international de Carthage et a rédigé de nombreux ouvrages sur la culture.

«Dorra Bouzid, ma mère, mon amie, ma source d’inspiration et d’énergie pour l’amour de la vie, une femme tunisienne parmi les pionnières de la jeune Tunisie indépendante, une femme libre et bénie de talents multiples, m’a quittée, nous a quittés, pour un monde meilleur je l’espère. Que son âme et son corps reposent en paix», lit-on dans le post diffusé ce jour sur Facebook, par sa fille Raja, annonçant le départ de la grande dame que fut Dorra Bouzid.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis de la défunte et immortelle Dorra Bouzid .

Y. N.