La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur s’est qualifié, ce mardi 26 septembre 2023, pour les 8e de finale du tournoi de Ningbo en Chine.

Ons Jabeur (7e) a remporté, non sans difficultés, son match en 16e de finale contre la Française Diane Parry (98e), et ce, en deux sets (7-6/7-5), au bout d’un match qui a duré plus de 2 heures.

Au prochain tour, Ons Jabeur affrontera l’Allemande Tamara Korpatsch (107).

Y. N.