Tunisie : Le FSN solidaire avec Jawher Ben Mbarek

Le Front du salut national (FSN) initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition a exprimé sa solidarité absolue avec Jawher Ben Mbarek qui a entamé une grève de la faim en prison.

Le FSN qui rappelle que Jawher Ben Mbarek est entré en grève de la faim «pour protester contre son emprisonnement injuste et pour exiger la fin de la mascarade de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat», estime que celle-ci est fabriquée de toutes pièces et accuse le pouvoir en place «d’instrumentaliser la justice pour liquider les opposants au coup d’État».

La même source a de ce fait réclamé à la libération de Jawher Ben Mbarek et de tous les détenus dans cette affaire et a appelé «toutes les forces vives du pays et tous les citoyens libres à soutenir ce mouvement légitime jusqu’à ce que les affaires fabriquées et les procès politiques soit clos».

Y. N.