Septimius Awards 2023 : Akram Mag remporte le Prix du meilleur acteur africain

Akram Mag a remporté le prix du meilleur acteur africain lors des Septimius Awards, pour son rôle dans le film « Moez : le bout du tunnel » de Mohamed Ali Nahdi.

L’artiste , chanteur et désormais acteur, a été récompensé lors de la cérémonie de la 21e édition des prix Septimius, organisée dans la soirée du 26 septembre aux Pays-Bas, pour son rôle dans le long-métrage de fiction produit par Zenith et SVP Productions avec l’aide du Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI) et du ministère des Affaires culturelles.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image a félicité, ce jeudi 28 septembre 2023, Akram Mag pour cette récompense, sachant que le film sorti en salles le 9 février 2022, est le premier long-métrage de Mohamed Ali Nahdi.

« Moez : le bout du tunnel » raconte la descente aux enfers d’un jeune tunisien chômeur et désœuvré. Issu d’un milieu défavorisé, il rêve de devenir comédien, mais sa vie va prendre un tournant inattendu, lors d’une circonstance des plus inattendues notamment avec un terroriste rencontré lors d’une interpellation policière…

