Affaire de «complot» : A propos de l’information judiciaire visant Dalila Msaddek et Islem Hamza

Les avocates Dalila Ben Mbarek Msaddek et Islem Hamza membres des détenus dans l’affaire de Complot contre la sûreté de l’Etat ont été traduites devant le juge d’instruction ce vendredi 29 septembre 2023.

Me Dalila Ben Mbarek Msaddek a précisé que l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre et à l’encontre de sa consœur, a été décidée après qu’elles aient demandé l’audition de diplomates étrangers dans l’affaire de complot , ajoutant dans un post publié sur sa page Facebook, que les poursuites ont été engagées pour « imputation de faits non avérés à un fonctionnaire public».

Rappelons que l’avocate avait également déclaré que de hauts responsables de l’Etat tunisien ont impliqué des diplomates étrangers dans cette affaire : «Et non les avocats de la défense qui, eux, cherchent la vérité pour innocenter leurs clients».

