Migration irrégulière : arrestation de 14 passeurs à Sfax et Kerkennah

Quatorze passeurs de migrants irréguliers recherchés par la police, dont certains faisant l’objet de poursuites judiciaires, ont été arrêtés à Sfax et Kerkennah au cours des dernières 48 heures.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole de la Garde nationale vendredi 29 septembre 2023.

Les unités de sécurité affirment avoir déjoué cinq tentatives de migration irrégulière et saisi une somme d’argent en devises et en dinars tunisiens, alors que les barques de migrants irréguliers en provenance des côtes tunisiennes et libyennes continuent d’arriver dans l’île italienne de Lampedusa (Sicile) et que les Etats du nord et du sud de la Méditerranée multiplient les actions conjointes pour essayer de ralentir ces flux.

I. B.