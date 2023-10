Ras Jedir : Saisie de 655.000 dinars en devises étrangères (Douane tunisienne)

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce mardi 3 octobre 2023, la saisie de 655.000 dinars en devises étrangères au poste frontalier de Ras Jedir.

Un véhicule, portant une immatriculation étrangère et à bord duquel se trouvaient trois personnes qui s’apprêtaient à quitter le territoire tunisien, a été intercepté et soumis à une fouille qui a permis la saisie de plus 195.000 euros découverts dans des cachettes aménagées.

Une seconde opération menée par la douane de Ras Jedir a également permis ce même jour, la saisie de 6320 paquets de médicaments, notamment du paracétamol, dissimulés dans une citerne dans une camionnette, et ce, à la sortie du poste frontalier, ajoute par ailleurs la douane tunisienne dans le même communiqué.

Y. N.