La Tunisie recule de 6 points dans le Global Innovation Index 2023

La Tunisie a été classée 79e dans le Global Innovation Index (GII) 2023 récemment publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), reculant de 6 points par rapport à 2022 (73e).

Selon le GII 2023, la Tunisie se classe au 14e rang sur 18 économies de la région Afrique du Nord et Asie de l’Ouest, ce qui est peu flatteur et dénote la persistance du pays dans une courbe descendante malgré les atouts dont il dispose, notamment la qualité de ses ressources humaines.

L’Indice mondial de l’innovation de l’OMPI classe la Suisse, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la Suède et Singapour comme les économies les plus innovantes du monde en 2023. Entre-temps, un groupe d’économies à revenu intermédiaire est devenu le groupe affichant la croissance la plus rapide du classement durant la dernière décennie.

L’indice 2023 utilise 80 indicateurs pour suivre les tendances mondiales de l’innovation dans plus de 130 pays, fournissant ainsi des conseils précieux aux décideurs politiques et aux chefs d’entreprise pour soutenir l’ingéniosité humaine. Les conclusions de cette année s’inscrivent dans un contexte de reprise économique lente suite à la pandémie de Covid, de taux d’intérêt élevés et de conflits géopolitiques.

L’édition 2023 révèle une incertitude croissante pour le capital-risque, un moteur clé dans la transformation de l’ingéniosité humaine en nouveaux produits et services, la valeur globale du financement du capital-risque ayant chuté de manière significative l’année dernière.

Au cours de la dernière décennie, l’Indonésie (61e) a rejoint la Chine (12e), la Turquie (39e), l’Inde (40e), le Vietnam (46e), les Philippines (56e) et la République islamique d’Iran (62e) en tant que pays intermédiaire à la croissance la plus rapide. Au cours des quatre dernières années depuis le début de la pandémie, c’est Maurice (57e), l’Indonésie, l’Arabie Saoudite, le Brésil et le Pakistan qui ont réalisé les progrès les plus significatifs dans le classement.

Au total, 21 pays ont dépassé les attentes en termes d’innovation par rapport à leur niveau de développement, la plupart en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Est et en Océanie. L’Inde, la Moldavie et le Vietnam ont constamment surperformé en matière d’innovation pour la treizième année consécutive. L’Indonésie, le Pakistan et l’Ouzbékistan ont surperformé pour la deuxième année consécutive et le Brésil pour la troisième année consécutive.

Avec Tap.