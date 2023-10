Sfax: Medibat met le cap sur le bâtiment vert et durable

La 17e édition du Salon méditerranéen du bâtiment (Medibat), organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, se tient du 4 au 7 octobre 2023 au Parc des Expositions de Sfax.

Selon les organisateurs, l’édition 2023 de ce salon biennal, mise sous le thème «L’entrepreneuriat pour le bâtiment vert et durable», a attiré plus de 150 exposants venus de 7 pays, en plus de la Tunisie.

Ces pays sont la Libye, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Congo Brazzaville, le Sénégal, le Burkina Faso et la France. Des visiteurs professionnels en provenance de 12 pays africains et européens sont également présents.

En inaugurant le salon, Sarra Zaafrani, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, a déclaré que «la transition vers la construction verte et durable déterminera l’avenir du secteur de la construction, face aux nouveaux défis énergétiques, économiques et de développement», en rappelant que «le secteur du bâtiment et des infrastructures est l’un des secteurs à forte intensité énergétique, se classant au premier rang national en termes de consommation d’énergie, avec une part de 36%».

La ministre a expliqué que la crise énergétique mondiale, exacerbée par le changement climatique et la détérioration de la situation environnementale, nécessiterait l’utilisation d’énergies renouvelables et propres, ainsi qu’une meilleure coordination à l’échelle mondiale pour assurer une plus grande résilience et un développement durable.

Mme Zaafrani a indiqué que son département travaille à mettre en place la stratégie énergétique pour 2035 et à élaborer la politique urbaine nationale pour la période à venir. Le ministère s’emploie également à relancer le secteur de la construction, qui contribue à hauteur de 7% au PIB, attire plus de 25% des investisseurs et offre plus de 400 000 emplois. La relance de ce secteur se fera à travers la transition vers la construction écologique, a-t-elle souligné.

D’après Tap.