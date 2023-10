Abir Moussi visée par un mandat de dépôt : Le PDL dénonce un procès politique

Le Parti destourien libre (PDL) a publié un communiqué dans la soirée du jeudi 5 octobre 2023 suite au mandat de dépôt émis contre sa présidente, l’avocate Abir Moussi, tout en dénonçant un procès politique.

Dans son communiqué, le PDL a fermement condamné de nombreuses violations de procédures et des droits les plus fondamentaux, ainsi que les poursuites engagées contre Abir Moussi, considérant que cette affaire est purement politique, visant à priver la présidente du parti de son droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Le Parti destourien a également annoncé une conférence de presse qui sera organisée vendredi 6 octobre par le comité de défense pour faire la lumière sur cette affaire, tout en rassurant «les militants et sympathisants du parti sur le moral de Abir Moussi et en les remerciant pour leur soutien à leur leader qui défend une cause juste».

Y. N.