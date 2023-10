Costumer Day : Ooredoo Tunisie écoute et récompense ses clients

Le Customer Day est un événement important pour les membres de la grande famille Ooredoo pour interagir et envisager l’avenir ensemble.

Pour la troisième fois consécutive, Ooredoo Tunisie a organisé, mercredi 4 octobre 2023, la «Journée du Client», une initiative à travers laquelle l’entreprise vise essentiellement à interagir avec les clients, en présence de tous ses départements en première ligne.

L’écoute et l’interaction avec les clients ont été les maîtres-mots de cette journée particulière qui visait à répondre aux attentes et besoins en constante évolution d’une clientèle toujours plus proche.

Au cours de cette journée, le PDG d’Ooredoo et un certain nombre de dirigeants et responsables de l’entreprise ont quitté leurs bureaux pour aller au front où les équipes de l’opérateur travaillent d’arrache pied pour satisfaire les clients, dans les magasins, points de vente et centres d’appels, de façon à s’immerger dans le quotidien des employés et des clients et d’écouter les conseils et suggestions de ces derniers.

A cette occasion, Mansoor Rachid Al-Khater, Ceo de Ooredoo Tunisie a déclaré : «A travers cette journée, nous souhaitons rendre hommage à notre premier et principal partenaire, les citoyens tunisiens, hommes et femmes, clients d’Ooredoo qui nous sont chers.» Et d’ajouter : «Nous sommes convaincus de l’importance de la communication et de l’interaction directe sur le terrain avec nos clients pour être chaque jour au diapason de leurs préoccupations et demandes changeantes et évolutives.»

Ooredoo a été le premier opérateur de télécommunications en Tunisie à lancer un service client via l’application WhatsApp et a remporté le titre de meilleur service client pendant quatre années consécutives, ce qui prouve qu’être au service des est une culture profondément ancrée dans l’ADN de l’entreprise.

De son côté, Sunil Mishra, directeur marketing, a déclaré : «Chez Ooredoo, nous faisons tout ce qui est possible afin d’améliorer le monde qui tourne autour de nos clients et ce en faisant en sorte de leur offrir les meilleurs produits et services pour répondre pleinement à leurs besoins et développer leurs expériences de la vie numérique.» Le Costumer Day «est plus qu’une date spéciale c’est une façon de démontrer notre volonté de placer le client au centre de nos préoccupations et de nos stratégies.»

L’événement a aussi été une occasion pour Ooredoo de récompenser certains de ses plus anciens clients pour leur fidélité tout au long de ces années, en leur offrant des cadeaux de valeur (6 mois de consommation gratuite, smartphones…), en plus des surprises réservés aux visiteurs.

Communiqué.