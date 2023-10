Yosr Ben Ammar Gallery : «L’extase d’être vivant»

Yosr Ben Ammar Gallery organise une exposition de groupe intitulée «L’extase d’être vivant». Inaugurée le 6 octobre 2023 à Bhar Lazreg, La Marsa, l’exposition se poursuivra jusqu’au 25 novembre prochain.

L’exposition réunit les œuvres des artistes suivants : Akacha, Abdesslem Ayed, Amira Lamti, Dora Dalila Cheffi, Ghad, Kais Dhifi, Khadija Essaied Jeddi, Marlo Kara, Nabil Saouabi, Slimen El Kamel,Souheila Ghorbelle, et Tom Egoumenides.

Dans le texte de présentation de l’exposition, Khedija Essaied Jeddi écrit : «Alors que, nous évoluons dans un système qui soumet, qui anesthésie, qui inhibe, la galerie expose le travail de 12 artistes, 12 gêneurs, à qui elle a demandé d’appréhender l’insaisissable être, de dessiner les contours de la puissante et éphémère extase, de donner corps et âme à un concept, par ces temps, réanimant ! Mais à défaut de pouvoir la définir, cette expo’, … je dirais d’elle… tout ce qu’elle n’est pas ! Je dirais d’elle que ça n’est, en aucun cas, une sommation au bonheur… qui aurait été aussi ridicule que déplacée! Que vous n’y trouverez pas de ‘‘l’extase d’être-vivant’’, mise en bouteille, étiquetée avec date de péremption. Ça n’est non plus pas un guideline pour faire face à la difficulté de la vie, plus haut citée (quoi que…) Cependant, la direction précise qu’il n’est pas interdit, de suivre, tel le petit poucet les traces de pas des artistes qui ont été dans cette quête!… qui sait, si l’extase ne se présentera pas a vous, dans un moment de besoin !»