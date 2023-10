Risque bancaire : la Tunisie réalise le pire score de la région Mena  

Le dernier rapport Banking industry risk indicator scores (Scores des indicateurs de risques du secteur bancaire) relatif aux pays de la région Mena (Moyen-Orient – Afrique du Nord), publié cette fin de semaine par Fitch Solutions Company, place la Tunisie à la dernière place. Sur les 12 pays analysés, elle a le taux de risque le plus élevé.

La Tunisie réalise les pires scores sur l’ensemble des indicateurs présentés dans ce rapport qui passe au peigne fin les services bancaires et financiers comme ils se présentent en ce dernier trimestre 2023 (voir tableau).

Le Biri (Banking Industry Risk Indicator) est un score composite qui mesure la vulnérabilité du système bancaire des pays à des tensions financières conjugués à des facteurs macroéconomiques.

Le Biri de la Tunisie est évalué à 13,70%, soit le taux le plus bas, très loin derrière le Maroc, 11e, à 26,87%, l’Algérie, 10e, à 27,43, ou encore l’Egypte, 9e, à 35,49%.

Le Biri est un score quantitatif basé sur des données, exprimé sur une échelle de 0 à 100, 100 indiquant le risque le plus faible et 0 le risque le plus élevé.

I. B.