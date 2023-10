Akumplast JSC ouvrira bientôt une succursale en Tunisie

L’entreprise bulgare Akumplast JSC, spécialisée dans la production de boîtiers de batteries, ouvrira une succursale dans la région de Zriba (gouvernorat de Zaghouan), a indiqué son directeur exécutif Hristin Nikolov.

Nikolov a eu vendredi 6 octobre 2023 un entretien avec le représentant du groupe bulgare Monbat, Stanislav Jelyazkov, au siège de Fipa-Tunisie, en présence du PDG de la Fipa, Jalel Tebib.

Selon la Fipa, Nikolov a souligné que cette décision a été prise pour soutenir le développement du Groupe Monbat, actionnaire majoritaire de l’entreprise tunisienne Nour Batteries. Il a salué «la facilité qu’il a trouvée lors du lancement de son entreprise et est pleinement satisfait de l’avancement de son projet en Tunisie», dont les activités devraient démarrer début 2024.

Au cours de la réunion, le représentant du Groupe Monbat a exprimé sa satisfaction pour l’opération d’acquisition de 60% des actions de Nour Batteries en 2021.

Selon lui, le groupe envisage de tripler le nombre d’employés de l’entreprise, qui compte actuellement 250 personnes, dans le but d’augmenter sa capacité de production et d’exporter vers de nouveaux marchés asiatiques et africains.

Le PDG de la Fipa a félicité les hommes d’affaires bulgares d’avoir choisi la Tunisie comme destination d’investissement pour leurs entreprises respectives, en formant le souhait de voir davantage d’entreprises bulgares en Tunisie.

I. B.