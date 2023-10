Les laboratoires tunisiens Unimed vont créer une filiale à Oman

L’Unité de fabrication de médicaments (Unimed) a annoncé que son conseil d’administration s’est réuni le 28 septembre 2023 et a approuvé le projet de création d’une filiale industrielle au Sultanat d’Oman baptisée Unimed Oman.

Cette filiale sera spécialisée dans le conditionnement secondaire des produits semi-finis fabriqués sur les sites industriels d’Unimed. Ils seront vendus sur le marché omanais et sur les marchés des pays du Golfe, indique un communiqué du Conseil du marché financier (CMF).

Unimed Oman, qui sera installée dans le port et la zone franche de Sohar, aidera les produits Unimed à accéder plus efficacement aux marchés cibles et augmentera ses ventes à l’exportation.

Le capital social de cette filiale est estimé à 40.000 Riyals omanais, soit 104.000 US$ (l’équivalent de 330 200 dinars. Il est composé de 4 000 actions dont 99% sont détenues par Unimed.

Créés en 1989, les Laboratoires Unimed comptent parmi les pionniers de l’industrie pharmaceutiques en Tunisie. Ils sont basés à Kalaa El-Kebira, à Sousse. Au 31 mars 2023, ils ont réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 37% à 29,5 millions de dinars.

