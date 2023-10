Tunisie : un circuit touristique pour promouvoir l’harissa

Un circuit touristique valorisant l’épice nationale tunisienne harissa, inscrite par l’Unesco au patrimoine immatériel mondial, est en cours de création dans le cadre du projet «Harissa Diari» porté par l’association Green Compass.

L’harissa, une sauce épicée à base de purée de poivron rouge, fait partie intégrante de la maison tunisienne et des traditions culinaires et alimentaires quotidiennes. Généralement préparée par les femmes dans un cadre familial, convivial et festif, elle a été inscrite par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité, le 1er décembre 2022.

Dans le cadre du projet, une parcelle test de plants de piment a été aménagée à Takelsa, dans le gouvernorat de Nabeul, pour servir de terrain de formation aux agricultrices impliquées dans le projet. Un soutien a également été apporté aux agricultrices, couvrant les différentes étapes de la production, depuis la cueillette des piments jusqu’à leur broyage pour la transformation en harissa. Les agriculteurs ont également été formés à l’agriculture biologique.

Un atelier de transformation de la harissa a été installé au siège de l’unité locale de vulgarisation de Takelsa pour permettre aux femmes artisanes de montrer aux visiteurs leur savoir-faire et les pratiques culinaires et sociales liées à la fabrication de la harissa. Cet espace leur offrira également un lieu de travail permanent tout au long de l’année.

Neuf autres parcelles seront créées en février 2024 pour 9 agriculteurs de la région de Takelsa dans le cadre du même projet de promotion de la harissa, selon l’association Green Compass.

Le projet «Harissa Diari» est une initiative lancée dans le cadre de l’Itinéraire du patrimoine mondial de l’Unesco, soutenue par le projet «Promotion du tourisme durable», mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat avec le soutien de la GIZ et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne (UE) à travers son programme «Tounes Wijhetouna».

Fondée en 1983, Green Compass est spécialisée dans la défense et la conservation des richesses nationales et de la biodiversité marine et terrestre.