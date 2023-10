Jawher Ben Mbarek appelé à lever sa grève de la faim

Des partis et des dirigeants politiques ainsi que des activistes ont appelé Jawher Ben Mbarek à lever sa grève de la faim qu’il observe depuis 15 jours en prison.

Cet appel a été lancé notamment par le Front du Salut national, le collectif Citoyens contre le coup d’état proches et amis de Jawher Ben Mbarek , entre autres parties, et ce, suite à la dégradation de son état de santé depuis qu’il observe la grève de la faim en prison, afin de dénoncer sa mise en détention et celle des autres dirigeants de l’opposition poursuivis dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Jawher Ben Mbarek a d’ailleurs eu 3 malaises selon son comité de défense, le dernier datant d’hier pendant le parloir à la prison de la Mornaguia, ayant nécessité son transport à l’hôpital avant d’être reconduit en prison.

Cet appel a été lancé par plusieurs dirigeants et activistes politiques, notamment Ahmed Nejib Chebbi (FSN), son père Ezeddine Hazgui, sa sœur Dalila Ben Mbarek Msaddek, Zied El-Heni (journaliste), Zeineb Mraihi l’épouse de Sahbi Atig, Riadh Chaïbi (Ennahdha), Mohamed Hamdi et Hichem Ajbouni (anciens députés Attayar)…

Y. N.