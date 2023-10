Le port de Sfax accueille sa 1ère croisière internationale

La saison des croisières internationales en Tunisie a débuté depuis plusieurs mois, la ville de Sfax s’apprête à accueillir son premier bateau et ses premiers croisiéristes venant du monde entier.

Le Renaissance, de la Compagnie française de croisières (C.F.C.) basée à Miami, est un ancien navire de la compagnie Holland America Line. Entièrement rénové en 2018, ce navire de 219m de long, pouvant accueillir jusqu’à 1 100 passagers à son bord, dispose de 629 cabines, dont 154 qui possèdent un balcon privé.

Le Renaissance, qui est l’un des plus grands navires de croisière au monde dans sa catégorie, accostera au port de Sfax pour la journée du jeudi 12 octobre 2023 au Quai N°8 de 07h00 à 20h00.

Un avenir de la destination «Sfax Cruise»

Alors que la saison des croisières a démarré sur Tunis depuis le début d’année, le Port de Sfax va accueillir son premier bateau pour l’année 2023, mais Sfax ne compte pas en rester là ! Avec une stratégie impulsée par l’association Sfax International, l’OMMP et l’agence Tunisie Maritime, l’objectif est de rendre Sfax une destination incontournable pour les croisiéristes en Méditerranée.

Le but est de faire de Sfax une nouvelle porte d’entrée en Tunisie pour le tourisme culturel, archéologique, culinaire et artisanal. Avec les plus beaux sites tels que la Médina de Sfax unique en Méditerranée, l’amphithéâtre d’El-Jem à 45 minutes de Sfax, les Borj (habitations arabes traditionnelles), le site byzantin de Sbeïtla, les Oasis de Gabès… Sfax a tous les atouts pour gagner ce pari appelé «Hub Cruise en 2024».

«Nous sommes très heureux d’avoir lancé cette initiative Sfax Cruise qui a débuté il y a déjà plusieurs mois avec la présence de Sfax International en mars 2022 au salon CruiseMed 2022 de Malaga en Espagne dans le pavillon de l’OMMP. Sfax International a réussi le premier Sfax Cruise Forum avec des invités de marque en octobre 2022 toujours avec le concours de l’OMMP, Tunisie Maritime et l’appui de Naâmen Bouhamed, consultant en développement international basé en France. «Sans le soutien de tous ces acteurs privés et publics, jamais Sfax n’aurait pu recevoir cette première escale», a souligné Ahmed Ben Massoud, vice-président de Sfax International.

Avec l’ensemble des partenaires économiques présents au sein de Sfax International, mais aussi avec le concours et soutien total des autorités publiques : le gouvernorat, la municipalité, l’Office du Tourisme de Sfax, il est prioritaire que le développement de l’industrie des croisières soit fait de façon durable, en harmonie avec la communauté économique de toute la région de Sfax, mais aussi avec l’ensemble des régions du Sud Tunisien riche en héritage culturel. «Le Port de Sfax est d’ailleurs porteur d’un vaste plan de développement durable et de gestion de la destination», indique Nabil Karoui, directeur régional du Port de Sfax.

Une nouvelle destination de croisières

L’arrivée du premier navire au port de Sfax suscite une certaine frénésie parce qu’elle est du même coup l’amorce d’un développement économique nouveau pour la région. La croisière doit devenir un aspect important pour le rayonnement économique de la région de Sfax et des régions du sud de la Tunisie. «Nos efforts déployés depuis 2021 pour convaincre cette compagnie de croisière ont été couronnés par cette escale à Sfax et nous en sommes fiers. Notre objectif est de fixer, comme début, minimum 6 escales par an au Port de Sfax !», souligne Elyes Abdelmoula, le directeur commercial de l’agence Tunisie Maritime.

«Avec un budget moyen de 100-150 € de dépense par croisiériste lors de son escale, c’est une chaîne de valeur économique importante pour la ville de Sfax, qui ouvre de nouvelles opportunités d’emplois. Il sera important d’apporter des produits qualitatifs et à forte valeur ajoutée», indique Naamen Bouhamed.

La municipalité de Sfax s’est totalement investie dans la réussite de cette escale et pour faire de la ville une nouvelle vitrine touristique de la Tunisie. Tous les acteurs de la région se préparent pour la saison 2024 – 2025 pour générer davantage de retombées économiques et touristiques pour le challenge «Sfax Cruise HUB».

Communiqué.