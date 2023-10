La Commission européenne va continuer à travailler avec la Tunisie

«La Commission européenne a été informée que la Tunisie a restitué les 60 millions d’euros versés. Mais cela ne change rien au fait que nous continuerons à travailler sur les cinq piliers du mémorandum d’accord».

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole de la Commission, Ana Pisonaro.

Le paiement n’était «pas lié au mémorandum», a-t-elle souligné. Et d’expliquer : «Il s’agissait d’un précédent programme d’appui budgétaire qui soutenait la reprise économique après l’urgence du Covid-19. Et lorsqu’il s’agit de savoir comment faire avancer la mise en œuvre du protocole d’accord, les contacts sont en cours et les discussions se poursuivent».

Les déclarations des responsables tunisiens critiquant ce qu’ils considèrent comme de la morgue et de la condescendance de la part de leurs homologues européens n’ont pas hérissé ces derniers. Elles les ont plutôt recadrés.

I. B.