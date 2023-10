Gaza ou la poursuite de la liquidation de la cause palestinienne

Lorsque l’Etat voyou d’Israël, soutenu par l’Occident, auteur de l’Holocauste, reproduit sur les Palestiniens les traumatismes et le génocide subis par les juifs en Europe et injustement expiés par ces mêmes Palestiniens.

Par Sémia Zouari *

Gaza assiégée avec plus de deux millions de civils palestiniens, sous les bombardements, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sommés de se déplacer vers le sud de l’enclave avec l’arrière pensée de jeter tous les Palestiniens dans le désert du Sinaï en s’appropriant tout le territoire de Gaza au large duquel on été découverts d’importants gisements de gaz naturel. Même l’hôpital est mis en demeure d’évacuer… Pire que le ghetto de Varsovie…

C’est l’Etat voyou d’Israël, soutenu par l’Occident, auteur de l’Holocauste, qui reproduit sur les Palestiniens les traumatismes et le génocide subis par les juifs en Europe et injustement expiés par ces mêmes Palestiniens.

Israël «préfère des territoires sans paix»

C’est l’Etat colonialiste et suprémaciste israélien créé en 1948 aux dépens de la Palestine qui exige la paix tout en colonisant les territoires palestiniens, tout en exterminant les Palestiniens autochtones, en profanant les lieux saints de l’islam à El-Qods, en emprisonnant femmes, vieillards et enfants pour un jet de pierre, en séquestrant en prison Marwane Barghouthi, le militant du Fatah, depuis des décennies ! C’est Israël qui détient dans ses prisons des dizaines de milliers de Palestiniens en otages et qui s’indigne que la pareille lui soit retournée par Hamas. Le beurre et l’argent du beurre…. «Je préfère des territoires sans paix qu’une paix sans territoires», disait Menahim Begin…

Cherchez l’erreur de cette tragédie qui relève de la psychiatrie puisque l’ancien opprimé juif reproduit sur les Palestiniens les traumatismes et le génocide qu’il a lui même subis ! Tous les crimes de guerre d’Israël se font en toute impunité avec la complicité de l’Occident colonialiste et de ses médias de la désinformation qui déshumanisent et diabolisent la résistance palestinienne à l’occupation, qui taxe le Hamas de terroriste après avoir castré l’OLP et le Fatah et éliminé Yasser Arafat, empoisonné au polonium.

C’est Israël qui a mené des massacres de masse à Deir Yassin, à Sabra et Chatila, à Jenine et à tant d’autres villages palestiniens pour chasser les Palestiniens de leurs terres, qui renie aux Palestiniens le droit de se révolter contre l’occupant et son apartheid…

Gloire à la lutte héroïque des Palestiniens

Pendant ce temps, plusieurs pays arabes normalisent avec Israël, toute honte bue, chacun cherchant à préserver leurs petits intérêts égoïstes, négociant la contrepartie de la trahison et fermant les yeux sur les crimes odieux sionistes, alors que la population arabe gronde dans les rues malgré la répression des régimes.

Le monde arabe retient son souffle devant l’ignominie…

Dans cet océan d’indignité et d’injustice, fière de ma Tunisie, ruinée, appauvrie, assaillie et fragilisée par les assauts de l’immigration programmée des mafias, malmenée par les chantages au blocage des financements extérieurs, vilipendée par les médias occidentaux… mais toujours fidèle à ses principes historiques de solidarité avec les peuples colonisés et occupés et à leur lutte légitime pour la liberté.

Vive la Palestine libre et indépendante dans les frontières de 1967 seule alternative à la paix!

Gloire à la lutte héroïque des Palestiniens pour leur juste cause contre l’occupant!

* Diplomate.



La machine de guerre israélienne dans toute sa sauvagerie