Italie-Tunisie : ensemble avec le Cife pour l’entrepreneuriat féminin

La collaboration entre l’Italie et la Tunisie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin se consolide avec la reconfirmation de Mariella Liverani comme présidente de Cife Italia, avec Irène Bonassisa comme vice-présidence, récemment nommée par le Conseil international des femmes entrepreneurs (Cife), lors d’une réunion de son bureau directeur à Tunis.

C’est ce qu’a fait savoir le Cife, dirigé par Rachida Jebnoun, en soulignant un partenariat actif qui se poursuit avec succès grâce à une organisation rigoureuse et un solide réseau de connaissances, en Italie et à l’étranger.

Liverani, PDG de LMc Consulting, a débuté l’aventure avec le Cife en 2016 par l’intermédiaire de l’ambassade d’Italie à Tunis qui, au vu de son CV, lui a présenté Jebnoun dans le but de développer des accords de collaboration avec des associations de femmes italiennes.

Liverani, entre autres, est l’une des fondatrices d’Idee – Association des femmes du crédit coopératif, visant à promouvoir et valoriser la contribution des femmes au crédit coopératif à travers l’échange de valeurs, de connaissances et d’informations, la première association dans le secteur du crédit en Italie.

Depuis, de nombreuses initiatives ont été menées, à partir d’une collaboration entre le Cife et diverses organisations opérant sur les mêmes thématiques de l’entrepreneuriat féminin, notamment la participation aux Tunisia Days, un forum d’investissement à Tunis en 2020 entre entreprises italiennes et tunisiennes.

Après la pause forcée due au Covid, Cife Italia donne vie en 2022 à un projet d’économie sociale dans le sud de la Tunisie qui vise à former des jeunes femmes aux activités artisanales telles que la transformation du jute et du makramé dans le but de protéger le patrimoine local, offrant une opportunité de bien-être partagé et dignité du travail. Formation soutenue financièrement par l’Onudi, avec la contribution de la Coopération italienne dans le cadre d’une ligne de financement pour les fibres textiles et de la Coopération suisse pour le financement de cours de spécialisation.

En novembre 2022 la participation de la délégation du Cife au Forum de Dakar, important pôle commercial subsaharien. Et en 2023, plusieurs événements seront encore organisés pour Cife Italia.

«Ceci n’est qu’un résumé des principaux événements réalisés ces dernières années, auxquels il faut ajouter également les activités de réseautage importantes et productives avec les représentants du Cife qui nous ont permis de faire un excellent travail», a déclaré Liverani à l’agence italienne Ansa, saisissant l’occasion pour remercier le conseil d’administration du Cife, présidé par Rachida Jebnoun, «avec qui nous travaillons avec ténacité et débrouillardise pour améliorer encore notre future collaboration».

A noter également l’entrée au conseil d’administration italien d’Irène Bonassisa, avocate et administratrice du Groupe Bonassisa, présente en Tunisie dans le secteur pétrolier et gazier depuis 9 ans, avec des projets d’expansion dans les secteurs médical, social et commercial.