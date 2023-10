L’Apia invite les entreprises tunisiennes à participer au salon Fruit Logistica

L’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) prépare la participation tunisienne au salon Fruit Logistica, prévu du 7 au 9 février 2024 à Berlin (Allemagne).

Avec des exposants de plus de 90 pays et des visiteurs de 140 pays, Fruit Logistica est considéré comme le salon le plus important au monde pour l’industrie des produits frais et son accès direct au marché mondial.

C’est le rendez-vous du début d’année dans le secteur fruits et légumes. Il couvre tous les secteurs du commerce des produits frais et fournit une image complète des nouvelles idées, dernières innovations, produits et services à chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement internationale. Il offrira aux entreprises tunisiennes la possibilité de réseauter et d’améliorer la visibilité de leurs produits.

Les entreprises souhaitant participer à ce salon sont invitées à s’inscrire en ligne, sur ce lien.