Le bus de l’AS Rejiche prend feu : Aucune victime, rassure le club

Le bus de l’équipe de l’Avenir sportif de Rejiche, qui se rendait à Médenine pour un match prévu demain, a pris feu, ce samedi 14 octobre 2023, a annoncé le club, en affirmant que les joueurs sont sains et saufs.

«Plus de peur que de mal, aucune victime n’est à déplorer», indique l’Avenir sportif de Rejiche, qui encaisse une importante perte matérielle après que son bus ait pris feu et a été totalement été ravagé par les flammes.

L’équipe de football se rendait à Médenine pour disputer un match contre l’EspoIr Sportif de Rogba, et une enquête a toutefois été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie qui a éclaté, alors qu’il était heureusement vide..

Y. N.