Le poème du dimanche : ‘‘L’Autre Sindbad’’ de Mohamed Aziza

Mohamed Aziza dit Chams Nadir est poète, narrateur, essayiste et universitaire tunisien. Né en 1940 à Tunis, il a occupé de hautes fonctions à l’Oua et à l’Unesco. Et animé longtemps l’Université euro-arabe.

Voix importante de la création tunisienne et francophone, l’œuvre de Chems Nadir mêle, avec connivences et croisements culturels, références arabo-musulmanes, africaines et occidentales, où s’interpénètrent intérêt poétique, narration, image et art dramatique.

La réécriture de l’héritage culturel classique enrichit une expression volontairement installée dans la modernité, dans un dialogue permanent, intime, collectif, savant, exigeant et en quête de valeurs universelles.

Quelques titres : Le silence des sémaphores, 1978 ; L’astrolabe de la mer, 1980 ; Le livre des célébrations, 1983 ; Les portiques de la mer, 1990 ; Planisphère intime, 2018.

Tahar Bekri

Mohamed Aziz, ici à droite de Amin Maalouf, à la 1ère Université euro-arabe à Hammamet en 1986.

Un masque m’échut aux prémices du monde

Et mon souffle impuissant s’épuisa longtemps

Aux frontons de la gloire romaine.

Ô ma sève, ma sève numide

Comment te retrouver dans la forêt pétrifiée

Des signes indéchiffrables et des pistes effacées

Si je viens à arracher mon masque

Ma chair partirait en lambeaux.

*

Grands jardins rêveurs de l’enfance

Des eaux secrètes, bleu-argent, les filets n’ont retiré

qu’une lune défunte et des cerfs-volants grimaçants.

Longtemps j’ai couru sur la plage, derrière le cirque ambulant,

Ses acrobates et ses clowns pailletés.

2

Mais, caché entre les tombes du cimetière marin,

je n’ai pu qu’assister à leur embarquement

sur un bateau lentement dissous dans la brume.

*

Le dédale de tes rues

M’a happé dans ses méandres

Maudite ville carrée.

Tu m’étreins dans la rouille de mes échecs

Tes tours infranchissables

Interdisent toute évasion.

*

Clameur de l’exil au rivage des Syrtes !

Le temps est venu de déserter ce jardin du mirage.

Sur trop de mensonges, je m’étais assoupi

De trop d’ossuaires, je m’étais amusé.

Sur les grèves de rocailles et d’amiante,

L’oiseau des îles a terni son somptueux plumage

La jungle malhabile a banni la résurgence des eaux

Et les lianes sauvages ont étranglé les orchidées.

Alors j’ai déployé mes voiles aux vents des départs.

Laboure, ô proue, le champ fertile où rêvent les méduses

Jaillissent l’embrun et les spasmes de l’éclair

A grandes eaux salées, lavez mes yeux d’un songe trop vivace

Ô trombes des profondeurs !

*

Toujours, il y eut l’errance et toujours le vent

Et l’exultation des sables en vaines armées de cristaux

Et l’abri humide des cavernes au flanc des steppes de l’exil

3

Et toujours, la nudité des touffes, au creux de l’été proféré

Toujours, toujours, le rêve tenace et fragile

D’une rive où aborder pour renaître

Nu et réconcilié et vivant.

*

J’avais rendez-vous avec l’Aube

Sur l’autre versant de la Colline

Sur l’autre rive du Fleuve

Là où palpite, clarté sans torche,

La rose noire du Signe.

*

Sous les griffes du vent

Sous l’étirement du soir

Je devançais mon ombre

Ecoutant le vent des sphères supérieures

Sculpteurs de nuages

Le vent sur l’ondulation des sables

Architecte d’éternités.

*

Violent comme le souffle de Vulcain

Doux comme le soupir de la Vierge d’ébène

Accordé comme le fil du Tisserand

Strident comme le cri de Prométhée

Sur toute terre, sur toutes eaux

Dans l’obscur et dans l’éclat

Le vent en ses métamorphoses.

*

Dans les plaines, l’ondulation blonde

Des récoltes qui lèvent.

Sous terre, la flamme assourdie

4

Des stalactites et des gemmes.

Dans les nasses ruisselantes

La moisson des poissons qui palpitent.

Dans les enclos, le souffle brumeux

Des bêtes qui s’éveillent.

Le sang de la vigne pour le rêve

Le pulpe des fruits, comme une vulve,

Pour la durée.

J’ai rendez-vous avec l’Aube.

Aux mains du Scribe, la rose sur l’argile

Trace le calligramme tremblé

Comme un essaim sur ma tête

Et dans l’azur, se déployant à tire d’ailes.

L’oiseau et sa trace.

Il advint que je rencontre, par les nuits phosphorescentes

Des troupeaux chevelus d’hippocampes en dérive

Des rêves de corail aux œillades amènes

Et des torpilles blafardes en forme d’anagrammes.

Quand l’ombre vient à son acmé

Sertissant le ciel de sa jonchée d’étoiles

La vigie n’a plus pour compagnon

Que le vent et la nostalgie des côtes

Et le timonier à son gouvernail

Sait se rendre sourd

Au chant des sirènes.

5

*

J’amerris en d’étranges rivages.

Sur fond de ciel maussade

Se dressent les Sept Portes du Couchant

Et, derrière chacune d’elles,

Les Sept Dormants d’Éphèse.

Silence des Sémaphores

Dans la négation de l’espace et du temps.

Il nous faut recoudre le temps

Nous avons charge de soutenir

Le globe désaccordé

Non plus de suivre sur le cadran solaire

L’allongement de l’ombre de la tige

Ni d’interroger nos astrolabes

Sur le secours des étoiles.

*

Rambarde bouclée,

Apparaux et aussières largués

J’appareille pour le Jardin

D’entre les mers

Pour tenter d’arrêter l’écoulement du sablier

Vers l’heure farouche

Où le jour rend gorge à la nuit

(Remerciements à l’auteur)