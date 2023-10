Mohamed Ben Attia primé au 34e Festival du film arabe de Fameck 

La 34e édition du Festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France), a décerné le Prix de la presse au long métrage de fiction tunisien, ‘‘Behind the mountains’’ (‘‘Oura El Jbel’’ en arabe) du réalisateur Mohamed Ben Attia. Le Prix de la presse, dont le jury est présidé par la journaliste et critique Nadia Meftah, est soutenu par la ville de Fameck.

Le palmarès a été dévoilé samedi 14 octobre 2023. Le Maroc, invité d’honneur du festival est lauréat du « Grand Prix » du festival. Le jury présidé par le comédien Zinedine Soualem, a décidé de l’attribuer au film ‘‘Indivision’’ de Leila Kilani, coproduction de 2023 entre le Maroc et la France.

‘‘Behind the mountains’’ (98’), une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la France, la Belgique, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar, était dans la compétition long-métrages de fiction composée de 10 films représentant le Maroc, le Jordanie, la Syrie, le Soudan, le Yémen, la France et la Belgique. Le a décidé d’attribuer le Prix de la presse à cette.

‘‘Behind the mountains’’ , qui réunit dans les principaux rôles Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek, est le troisième long-métrage de Ben Attia, après ‘‘Inhebek Hedi’’ (2016) et ‘‘Weldi’’ (2018). Il a fait sa première mondiale dans la section Orizzonti de la 80e Mostra de Venise (30 août-9 septembre 2023).

Il raconte l’histoire d’un ancien prisonnier qui n’a qu’une idée en tête, retrouver sa femme et son fils, les emmener loin pour leur montrer ce qu’il a découvert : son don de s’envoler. Devant l’incrédulité de sa femme et la résistance de sa belle-famille, Rafik fait irruption à l’école et kidnappe son fils. Pendant leur cavale, ils font la connaissance d’un berger et se réfugient dans une maison à la campagne. Là, tout s’emballe…

Palmarès complet de cette édition 2023 :

Grand Prix : « Indivision » de Leila Kilani (Maroc, France, 2023);

Prix de la presse : ‘Behind the mountains’’ de Mohamed Ben Attia (Tunisie, France, Belgique, Italie, Arabie Saoudite, Qatar, 2023);

Prix du jury jeunes : « Nezouh » de Soudade Kaadan (Syrie, Grande-Bretagne, France, 2023);

Prix du documentaire : « N’en parlons plus » de Cécile Khindria et Vittorio Moroni (France, Algérie, Italie, 2022);

Prix du Public : « Animalia » de Sofia Alaoui (Marco, France, 2023).