La diversité des cultures alimentaires, thème d’un colloque à Beit Al-Hikma

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma abrite un colloque international ayant pour thème : «Diversité des cultures alimentaires, ressources pour un monde durable».

Le colloque, coorganisé avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD-France), en partenariat avec l’Institut supérieur de tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Université de Toulouse-Jean Jaurès), ambitionne d’appréhender, de manière sociologique et scientifique, le paysage alimentaire mondial dans sa diversité extraordinaire de choix alimentaires, de pratiques de production, de transformation des produits, de culture et de patrimoine gastronomique de par le monde, ainsi que la problématique de l’alimentation durable à la lumière des défis environnementaux actuels.

Des experts et des universitaires, relevant de plusieurs disciplines, Tunisiens et étrangers, présenteront leurs communications durant trois jours, du 26 au 28 octobre 2023, au Palais de l’Académie, à Carthage-Hannibal, à partir de 9H00.

Parmi les participants, on citera les professeurs Sihem Debbabi Missaoui, Jean-Pierre Poulain, Imed Melliti, Claude Fischler, Ridha Boukraa, Leila Temini Blili, Chantal Crenn, Béchir Yazidi, Habib Ayeb, Alfonso Campisi, Jean-Louis Rastoin, Mohamed Boussaid, Amel Hamza Chaffai, Mnaouer Djemali, Fayçal Ben Jeddi, Dominique Desjeux, Xavier Medina, ainsi que Lamia Krichen, Mohamed Ali Marouani, Allen Grieco, Katia Boissevain, et bien d’autres.