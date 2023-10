Le CRLDHT condamne l’attentat terroriste survenu à Bruxelles

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) dénonce la lâche opération terroriste menée par un demandeur d’asile tunisien à Bruxelles, hier soir, lundi 16 octobre 2023, qui a visé des citoyens suédois.

Le Comité présente aux familles des victimes ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie et leur exprime ainsi qu’aux peuples suédois et belge sa pleine solidarité et son rejet de toute forme de fanatisme religieux ou idéologique qui conduit à d’odieux crimes terroristes.

Il espère également que de tels actes terroristes n’auront pas d’impact négatif sur la communauté tunisienne à Bruxelles, en Europe en général et dans tous les pays occidentaux, et ne serviront pas de prétexte à de nouvelles restrictions à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asile ne faisant qu’aggraver leurs souffrances.

Le CRLDHT affirme une fois de plus que la lutte contre le terrorisme, l’intolérance et la violence ne peut être menée qu’en diffusant les valeurs de justice, de tolérance et de droits de l’homme qui n’excluant personne.

Communiqué.