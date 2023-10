Massacre à Gaza : Rassemblements en solidarité avec la Palestine dans plusieurs régions en Tunisie

Des Tunisiens sont descendus par centaines dans les rues, cette nuit, dans différentes régions du pays en solidarité avec le peuple palestinien, suite à la frappe israélienne menée dans la soirée du mardi 17 octobre 2023, sur un hôpital de Gaza ayant fait 500 de morts dont de nombreux enfants, d’après les sources locales.

Après le grand rassemblement organisé au centre-ville de Tunis, de nombreux habitants d’autres régions, notamment Gafsa, Sfax, Msaken, Bizerte, Kairouan, le Kef, Monastir (..) sont également sortis dans les rues pour dénoncer un crime de guerre sans précédent et appeler à soutenir la Palestine, tout en dénonçant le silence de la communauté internationale qu’ils accusent de complicité avec Israël.

Les manifestants ont de ce fait appelé la communauté internationale à dénoncer avec fermeté le raid israélien sur l’hôpital al-Ahli à Gaza, où des centaines de morts sont comptés et d’autres victimes sont encore sous les décombres, dénonçant des atrocités ayant ciblé des enfants et des femmes innocents et rappelant qu’il s’agit de graves violations du droit international humanitaire.

En colère face à tant d’injustices et d’atrocités, les Tunisiens qui ont manifesté spontanément cette nuit ont scandé des slogans hostiles aux dirigeants des pays ayant exprimé leur solidarité avec Israël tout en réclamant le renvoi des ambassadeurs des pays concernés, citant notamment la France et les États-Unis.

Ils ont également appelé les autorités tunisiennes et l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à voter en faveur du projet de loi relatif à la criminalisation de la normalisation avec Israël.

Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fermement condamné l’attaque contre l’hôpital et a appelé «à la protection immédiate des civils et de l’accès aux soins et à l’annulation des ordres d’évacuation», selon un tweet de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation.

Plus tard dans la nuit , le président français Emmanuel Macron a fini par réagir avec un tweet : «Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cibles. La France condamne l’attaque contre l’hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza qui a fait tant de victimes palestiniennes. Nous pensons à elles», a-t-il écrit, en ajoutant : «Toute la lumière devra être faite»…

Y. N.